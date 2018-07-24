Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Утром во вторник, 24 июля, стало известно о кончине одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко. Согласно последней информации, тело молодой женщины было обнаружено в ее парижской квартире.

К настоящему моменту другая представительница Femen Инна Шевченко уже подтвердила смерть своей соратницы. Как отмечает сегодня РИА "Новости", Шачко якобы добровольно ушла из жизни в минувший понедельник. Причина такого поступка пока не установлена.

Есть данные о том, что в последний раз Оксана была замечена на одной из вечеринок, а после этого друзья не могли связаться с ней в течение трех дней. Уточняется, что активистка Femen оставила записку.