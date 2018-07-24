Мария Максакова не смогла связаться с сыном в день его рождения
24 июля 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший понедельник старшему сыну оперной певицы Марии Максаковой Илье исполнилось 14 лет. Артистка призналась, что не смогла связаться со своим ребенком, поэтому опубликовала поздравление в сети.
Мария полагает, что Илья сменил номера телефонов, однако матери об этом не сообщил. В видеообращении Максакова заявила, что когда ее сын появился на свет, многие завидовали ей, поскольку у мальчика бы ласковый и чуткий характер, передает teleproramma.pro.
По словам певицы, Илья унаследовал ее абсолютный слух, кроме того, он делает большие успехи в спорте и даже имеет разряд по плаванию. Мать надеется, что ее сын когда-нибудь навестит ее на Украине.
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