В ДНР заявили, что украинские силовики за сутки нарушили перемирие семь раз

Украинские боевики за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе семь раз. Об этом сообщили журналистам во вторник в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ – семь раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские боевики на территории ДНР выпустили 23 мины, а также вели огонь из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов. В результате обстрелов была ранена женщина, передаёт «Новороссия».

Общее количество применённых ВСУ боеприпасов составило 78 единиц. В предыдущие сутки – свыше 150 единиц.