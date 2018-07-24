Новейший американский эсминец-"невидимка" сломался сразу после испытаний
24 июля 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Новейший американский ракетный эсминец-"невидимка" Michael Monsoor вышел из строя сразу после первых испытаний. Согласно последней информации, у вышеуказанного корабля внезапно сломался один двигатель.
Глава программы строительства эсминцев класса Zumwalt, контр-адмирал Военно-морских сил США Уильям Гэлинис подчеркнул, что проблему с двигателем специалисты заметили в ходе очередной проверки, передает kp.ru. Эксперты осмотрели судно при помощи бороскопа и выявили повреждение лопаток одного из газовых агрегатов MT30.
Двигатель было решено заменить перед отправкой Michael Monsoor в Сан-Диего, где в будущем году состоятся испытния боевых систем, уточняет ТАСС.
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