Новейший американский ракетный эсминец-"невидимка" Michael Monsoor вышел из строя сразу после первых испытаний. Согласно последней информации, у вышеуказанного корабля внезапно сломался один двигатель.

Глава программы строительства эсминцев класса Zumwalt, контр-адмирал Военно-морских сил США Уильям Гэлинис подчеркнул, что проблему с двигателем специалисты заметили в ходе очередной проверки, передает kp.ru. Эксперты осмотрели судно при помощи бороскопа и выявили повреждение лопаток одного из газовых агрегатов MT30.

Двигатель было решено заменить перед отправкой Michael Monsoor в Сан-Диего, где в будущем году состоятся испытния боевых систем, уточняет ТАСС.