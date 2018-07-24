Аналитик раскрыл главную политическую ошибку сражающейся против Киева ДНР

В Донецкой народной республике по итогам выборов, состоявшихся в ноябре 2014 года, был сформирован государственный аппарат, никак не зависящий от населения, заявил аналитик Роман Манекин. По его мнению, это стало главной политической ошибкой ДНР.

Манекин отметил, что общественные движения, принявшие участие в той «странной» кампании, были сформированы за две недели до дня голосования. Таким образом, граждане республики не знали, кого они выбирают.

Политолог в разговоре с журналистами выступил за преобразования в системе госуправления ДНР. Роман Манекин полагает, что в республике необходимо установить жесткую зависимость чиновников от населения. Кроме того, власть в самопровозглашенном государстве должна быть исключительно гражданской, процитировал эксперта сайт «Русская весна».

ДНР была образована весной 2014 года, вскоре после этого в Донбассе началась силовая операция Киева, которая продолжается до сих пор. Ранее во вторник сообщалось, что в рядах противостоящих донецким ополченцам Вооруженных сил Украины назревает бунт из-за задержки денежного довольствия.