ВКС РФ и советская ракета уничтожили перешедшие в наступление в Сирии банды ИГ

На юго-западе Сирии на прошлой неделе была уничтожена база запрещенной в России террористической организации ИГ. Информация об этом опубликована в отечественной блогосфере.

Канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен» пишет, что экстремисты перешли в наступление в провинции Эль-Кунейтра, захватив там около двенадцати населенных пунктов. Удары по активизировавшимся боевикам нанесла авиация российских ВКС. Правительственная армия Сирии, в свою очередь, применила против исламистов советский ракетный комплекс «Точка-У». Выпущенный данной системой снаряд уничтожил лагерь экстремистской группировки, в результате погибли порядка 70 бандитов.

Ранее в сети появилось видео, снятое в зачищаемом сирийскими и российскими военными котле боевиков, расположенном на территории провинций Хама и Хомс. Силовики регулярно находят здесь оборудованные исламистами тайники с оружием.