Путина просят уладить конфликт в Йемене

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину была направлена телеграмма от председателя Верховного Политического Совета Йемена Махди аль-Машата. В тексте письма содержится важная просьба.

Главу РФ попросили использовать свое влияния для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на йеменской территории, передает во вторник, 24 июля, "Свободная пресса".

Махди аль-Машат в вышеуказанной телеграмме призывает Москву защитить местных хуситов от агрессивных действий арабской коалиции, а также оказать помощь в установлении безопасности и справедливости в Йемене, сообщает сегодня информационное агентство Nation News.