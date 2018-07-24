В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

На полигоне Сохэ в Северной Корее начались работы по демонтажу объектов. Данную информацию утром во вторник предоставили в докладе исследовательской группы при университете им. Джона Хопкинса.

Ранее на данном полигоне проводились испытания ракетных двигателей. Теперь специалисты демонтируют здание, которое применялось для сборки ракет-носителей, передает портал "Газета.Ru". Кроме того, упраздняется площадка для тестирования баллистических ракет.

В документе подчеркивается, что все вышеуказанные объекты играют большую роль в развитии программы межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, поэтому меры северокорейских властей по их уничтожению являются значительными, уточняет Reuters.