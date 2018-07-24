В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ
24 июля 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
На полигоне Сохэ в Северной Корее начались работы по демонтажу объектов. Данную информацию утром во вторник предоставили в докладе исследовательской группы при университете им. Джона Хопкинса.
Ранее на данном полигоне проводились испытания ракетных двигателей. Теперь специалисты демонтируют здание, которое применялось для сборки ракет-носителей, передает портал "Газета.Ru". Кроме того, упраздняется площадка для тестирования баллистических ракет.
В документе подчеркивается, что все вышеуказанные объекты играют большую роль в развитии программы межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, поэтому меры северокорейских властей по их уничтожению являются значительными, уточняет Reuters.
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