Украинский политик проехался по Крымскому мосту

Украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал по Крымскому мосту, опубликовав видеоролик о своей поездке. Он рассказал, что думает о проекте и его влиянии на крымскую экономику.

Журавко заявил, что мост положительно повлияет на экономику полуострова и благосостояние крымчан. Он заметил, что путепровод строили "качественно, на века". Поток автотранспорта с материковой части России в Крым стал очень интенсивным, добавляет Журавко. Люди действительно едут в Крым на отдых.

"На Украине говорят, что моста не существует - вот я сам на нем нахожусь", - отмечает политик. Он завидует белой завистью россиянам и крымчанам, что Крымский мост уже работает. Журавко уверен, что придет время и украинцы смогут пользоваться Крымским мостом, развивая торговые отношения между РФ и Украиной. Страна могла бы получить огромную выгоду, если бы не старалась препятствовать реализации проекта, а помогла бы в строительстве путепровода.

С момента открытия моста через Керченский пролив по нему проехали уже более одного миллиона автомобилей. Соответствующую информацию в понедельник, 16 июля, предоставили в информационном центре моста.