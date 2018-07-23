МИД РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии и их семей. На официальном сайте ведомства отмечено, что ситуация вокруг членов организации показательна.

Как передаёт МИД, большую группу «псевдогуманитарщиков» в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию. Именно «Белые каски» были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «Белые каски» действовали исключительно на подконтрольных радикалам территориях и «готовили откровенные фальшивки». Их излюбленным методом работы были постановочные съемки пропагандистских роликов, в дальнейшем широко тиражировавшихся в западных СМИ.

«Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие», - передаёт МИД.