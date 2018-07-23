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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на коне
23 июля 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
На одной из улиц итальянского города Ивреа в минувшую пятницу полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части. Ему выписали штраф и отобрали права. Конь пока поселился в конюшне управления полиции.
Стражам порядка на пьяного наездника заявили водители, ставшие очевидцами, как конь движется по дороге, выделывая зигзаги. Когда нетрезвый совсем мужчина увидел приближающихся полицейских, он попытался от них ускакать, но запутался в поводьях и упал. Как выяснилось, он еще и седло плохо прикрепил. Конь покорно замер около своего хозяина.
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