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Франция намерена принять активистов «Белых касок», эвакуированных из Сирии

23 июля 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Франция намерена принять активистов «Белых касок», эвакуированных из Сирии
pixabay.com

Представитель французского МИД сообщил, что Париж намерен участвовать в приёме активистов «Белых касок» и членов их семей, эвакуированных из Сирии, передаёт RT.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Франция активно участвует в операции, которая позволила «Белым каскам» покинуть Сирию, где они «подвергались большой опасности». Как передаёт представитель МИД, данная операция предполагает их переселение в третьи страны. «Франция примет участие в приёме «Белых касок» и их семей», - заявил он.

Напомним, что пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил об эвакуации активистов «Белых касок» из Сирии. В ходе операции были вывезены около 800 человек.

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