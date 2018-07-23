На Украине раскрыли подробности санкций в отношении российских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл подробности возможного введения санкций против российских портов в Черном море. По его словам, должны быть применены зеркальные меры.

Чиновник сообщил, что Украина ведёт переговоры с партнёрами из Европы и США, убеждая их разработать «зеркальные меры» на задержание Россией судов, идущих на Украину. По его мнению, необходимо ввести «ограничение торговых операций» с российскими портами и «ограничение судозаходов». «Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано», - сказал чиновник в эфире «Украинского радио».

По данным украинского Министерства инфраструктуры, с 29 апреля по 9 июля Россия задержала для осмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, передаёт РИА Новости.