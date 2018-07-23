В зоне противостояния ополченцев Луганской народной республики и Вооруженных сил Украины обнаружено спецподразделение Североатлантического альянса. Такую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

В сообщении, процитированном сайтом «Новороссия», говорится о том, что представители НАТО обучают киевских силовиков на базе, которая расположена в лесу возле села Александровка. Согласно данным, к которым получила доступ разведка народной республики, иностранные военнослужащие экипированы и технически оснащены на высоком уровне.

Боевые действия в Донбассе между сторонниками независимости региона и подчиняющимися Киеву войсками начались весной 2014 года. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдвинули украинским властям ультиматум, касающийся вооруженного конфликта. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.