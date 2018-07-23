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Прилепин считает, что попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой
23 июля 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Захар Прилепин считает, что пока Киев будет безрезультатно пытаться вернуть Донбасс Украине, РФ присоединит всю Украину к Донбассу. Время идет на пользу Москвы в украинском вопросе в ходе переговоров России и США.
По словам писателя, "референдум уже идет". Но голосуют не жители Донбасса, увы, и тем более не украинцы. "Голосуют под столом, передавая друг другу вещи, которые нам никогда не покажут", – отметил Прилепин. Об этом он написал в блоге на сайте "Сноб".
"Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной «народной милицией» и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом. Потому что Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине. Пока все движется в направлении этого варианта. Референдум, безусловно, может остановить войну", - сказал Захар Прилепин в интервью "КП".
Украинский политолог Запорожский в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале заявил, что референдум в Донбассе возможен лишь с одним вопросом: "Донбасцам каяться перед Украиной на коленях или стоя?"
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