Прилепин считает, что попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой

Захар Прилепин считает, что пока Киев будет безрезультатно пытаться вернуть Донбасс Украине, РФ присоединит всю Украину к Донбассу. Время идет на пользу Москвы в украинском вопросе в ходе переговоров России и США.

По словам писателя, "референдум уже идет". Но голосуют не жители Донбасса, увы, и тем более не украинцы. "Голосуют под столом, передавая друг другу вещи, которые нам никогда не покажут", – отметил Прилепин. Об этом он написал в блоге на сайте "Сноб".

"Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной «народной милицией» и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом. Потому что Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине. Пока все движется в направлении этого варианта. Референдум, безусловно, может остановить войну", - сказал Захар Прилепин в интервью "КП".

Украинский политолог Запорожский в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале заявил, что референдум в Донбассе возможен лишь с одним вопросом: "Донбасцам каяться перед Украиной на коленях или стоя?"