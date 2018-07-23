Озвучен единственный рецепт победы ДНР и ЛНР в гражданской войне на Украине

Донецкая и Луганская народные республики могут рассчитывать на победу в идущей на востоке Украины гражданской войне, только если уровень жизни их населения превзойдет соответствующий показатель, фиксируемый на территориях, контролируемых Киевом. Такое мнение озвучил политолог Роман Манекин.

Вооруженный конфликт в Донбассе между ополченцами и армией продолжается пятый год. Согласно точке зрения Романа Манекина, противостоящие Киеву ДНР и ЛНР должны построить «лучшее общество, чем на Украине». Это единственный способ одержать верх над противником, полагает эксперт, процитированный «Русской весной».

Также политолог высказался на тему повторного референдума в Донбассе, провести который ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Манекин выразил уверенность в том, что население региона снова выскажется за его независимость от Украины и тесный союз с Россией.