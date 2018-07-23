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Озвучен единственный рецепт победы ДНР и ЛНР в гражданской войне на Украине
23 июля 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Донецкая и Луганская народные республики могут рассчитывать на победу в идущей на востоке Украины гражданской войне, только если уровень жизни их населения превзойдет соответствующий показатель, фиксируемый на территориях, контролируемых Киевом. Такое мнение озвучил политолог Роман Манекин.
Вооруженный конфликт в Донбассе между ополченцами и армией продолжается пятый год. Согласно точке зрения Романа Манекина, противостоящие Киеву ДНР и ЛНР должны построить «лучшее общество, чем на Украине». Это единственный способ одержать верх над противником, полагает эксперт, процитированный «Русской весной».
Также политолог высказался на тему повторного референдума в Донбассе, провести который ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Манекин выразил уверенность в том, что население региона снова выскажется за его независимость от Украины и тесный союз с Россией.
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