В НАТО назвали условие потери альянсом военного превосходства над армией России

НАТО рискует потерять военное превосходство над Российской Федерацией. С таким прогнозом выступил представитель командующего состава Североатлантического альянса Кертис Скапаротти, сообщают интернет-СМИ.

Американский генерал отметил, что на данный момент блок превосходит российскую армию по большинству параметров, однако через несколько лет выйти вперед в гонке вооружений может РФ. По словам Скапаротти, процитированного «Русской весной», в настоящее время Москва активно модернизирует свои силы. Если страны НАТО не будут поступать так же, они окажутся в проигрыше, предрек военный.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предупредил руководство Североатлантического альянса о последствиях присоединения к нему Грузии и Украины. Глава государства обвинил НАТО в реализации курса, направленного против России.