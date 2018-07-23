Евродепутат: встреча в Хельсинки завершилась победой Путина

Член международного комитета Европарламента от Лондона Чарльз Тэннок сделал в понедельник важное заявление. По словам политика, встреча президентов США и России в Хельсинки завершилась победой Путина.

Тэннок заявил, что американский лидер Дональд Трамп разочаровал даже самых главных своих сторонников, в частности его подверг критике экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич.

Депутат Европарламента подчеркнул, что Владимир Путин являлся лидером на переговорах в Финляндии, а американский коллега покорно становился на его сторону. Тэннок добавил, что позицию президента Штатов восприняли не слишком хорошо не только на его родине, но и в Европе. Политик признался, что даже ему самому было неудобно за Трампа, передает РИА "Новости".