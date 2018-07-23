В Токио зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений

В японской столичной префектуре Токио зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений. Наиболее высокие показатели, согласно последним данным, были замечены в Оме.

В этом городе столбики термометров показывали 40,8 градуса по Цельсию, а в населенном пункте Кумагая, расположенном в префектуре Сайтама, температура поднялась до 41,1 градуса, передает RT

Ранее средства массовой информации сообщали, что на территории Японии за одну неделю из-за жары погибли не менее двенадцати человек. Кроме того, еще около десяти тысяч местных жителей были доставлены в различные больницы с тепловыми ударами.