На Украине началось серийное производство нового огнемета

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале выпуска пехотного огнемета и пообещал, что новое вооружение уже в ближайшее время поступит в ВСУ, чтобы усилить боевую мощь «новой армии». В ВСУ массово отказываются стрелять из украинских минометов

«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Это высокомощное оружие, которое «Укроборонпром» изготавливает для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию. Это значительно усилит военную мощь наших подразделений», - заявил Порошенко в своем твиттере, сопроводив запись хэштегом НоваяАрмия.

На прошедшей неделе Порошенко заявил, что на Украине началось производство боеприпасов в соответствии со стандартами НАТО, сообщает RT.

А в первой половине июля на Украине разгорелся скандал, связанный с гибелью военнослужащих ВСУ при стрельбах из миномета «Молот» украинского производства. После того, как трое военнослужащих погибли во время учебных стрельб, бойцы ВСУ стали массово отказываться использовать этот миномет.