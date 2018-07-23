Появились подробности о стрельбе в Торонто

Утром в понедельник, 23 июля, появились новые данные о стрельбе в канадском Торонто. Согласно последней информации местной полиции, раненых оказалось значительно больше, чем считалось ранее.

К настоящему моменту известно о тринадцати пострадавших, которые доставлены в больницы. Отмечается, что одна молодая девушка находится в критическом состоянии, передает портал "Газета.Ru". Известно также, что полицейские ликвидировали самого нападавшего.

Представитель местной полиции Марк Ругаш подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, связана ли стрельба в Торонто с терроризмом, передает CBC News.