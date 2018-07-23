Появились подробности о стрельбе в Торонто
23 июля 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 23 июля, появились новые данные о стрельбе в канадском Торонто. Согласно последней информации местной полиции, раненых оказалось значительно больше, чем считалось ранее.
К настоящему моменту известно о тринадцати пострадавших, которые доставлены в больницы. Отмечается, что одна молодая девушка находится в критическом состоянии, передает портал "Газета.Ru". Известно также, что полицейские ликвидировали самого нападавшего.
Представитель местной полиции Марк Ругаш подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, связана ли стрельба в Торонто с терроризмом, передает CBC News.
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