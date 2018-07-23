В Аргентине совершил экстренную посадку самолет с главой МВФ на борту

В понедельник стало известно, что в Аргентине совершил экстренную посадку самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке в связи с внезапной разгерметизацией салона, передает сегодня портал URA.RU.

Известно, что самолет вылетел из Буэнос-Айреса, где ранее состоялась встреча глав центральных банков и министров финансов стран "большой двадцатки". Как уточняет аргентинское издание Clarin, летательный аппарат взлетел, однако через несколько минут включились аварийные датчики, вследствие чего воздушное судно приземлилось в аргентинском городе Эсейса.