Штаб Вооруженных сил Украины опробует новую тактику борьбы с воюющими в Донбассе националистическими батальонами, в том числе теми, что сформированы из боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Некоторое время назад командование ВСУ распорядилось вывести из зоны конфликта на востоке страны все добровольческие формирования. Нацбаты выполнить данный приказ отказались, между ними и армейскими подразделениями вспыхнули бои.

Как рассказал на брифинге для журналистов спикер ополчения ДНР Даниил Безсонов, штаб силовой операции Киева в Донбассе решил начать отстрел главарей взбунтовавшихся праворадикалов. С этой целью в ВСУ сформировали снайперскую группу, для нужд которой планируется приобрести иностранные винтовки и амуницию. Согласно данным разведки самопровозглашенного государства, украинские военные намерены обвинить в ликвидации экстремистов ополченцев.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевское командование установило настоящие обстоятельства «ночного боя» в Донбассе, обернувшегося разгромом позиций одной из бригад ВСУ.