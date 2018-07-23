Япония выразила протест РФ из-за конфискации у делегации на Курилах телефонов

Японские власти выразили России протест в связи с конфискацией телефонов у чиновников и сотрудников СМИ в ходе посещения южной части Курил. Средства связи изъяли сотрудники российских служб безопасности.

Генсек японского кабмина Есихидэ Суга в рамках выступления на пресс-конференции отметил, что подобные действия являются неприемлемыми с юридической точки зрения, передает "Экономика сегодня".

Уточняется, что средства спутниковой коммуникации забрали у делегатов из Японии минувшей ночью сразу после того, как они прибыли на Курилы чартерным рейсом. Японская сторона через посольство и генконсульство требует незамедлительно вернуть телефоны гражданам.