Япония выразила протест РФ из-за конфискации у делегации на Курилах телефонов
23 июля 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Японские власти выразили России протест в связи с конфискацией телефонов у чиновников и сотрудников СМИ в ходе посещения южной части Курил. Средства связи изъяли сотрудники российских служб безопасности.
Генсек японского кабмина Есихидэ Суга в рамках выступления на пресс-конференции отметил, что подобные действия являются неприемлемыми с юридической точки зрения, передает "Экономика сегодня".
Уточняется, что средства спутниковой коммуникации забрали у делегатов из Японии минувшей ночью сразу после того, как они прибыли на Курилы чартерным рейсом. Японская сторона через посольство и генконсульство требует незамедлительно вернуть телефоны гражданам.
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