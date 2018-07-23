Зебра впервые в истории родилась на Дальнем Востоке

Сегодня стало известно, что на Дальнем Востоке впервые за всю историю родилась зебра. Согласно последним данным, это событие произошло рано утром в минувшую пятницу в приморском зоопарке "Садгород".

Сотрудники зверинца сообщили, что зебра по кличке Зоя стала матерью и это стало невероятной радостью для жителей Сибири и Дальнего Востока. Отмечается, что беременность у этих животных длится в течение года, поэтому малышка была очень долгожданной.

Как сообщает "Свободная пресса", детеныша назвали Александрой. Она уже крепко стоит на ногах, однако мама оберегает ее и учит гулять.