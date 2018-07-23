Трамп: Иран "пострадает от последствий" своих угроз в адрес США
23 июля 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на "угрозы" Ирана в адрес своей страны. По словам американского лидера, иранское руководство "будет страдать от последствий" своих заявлений.
В своем аккаунте в социальной сети Twitter Трамп обратился к своему иранскому коллеге Хасану Роухани. Политик призвал его больше никогда не угрожать США, поскольку в противном случае Иран пострадает от последствий, которых история еще не видела.
По словам президента, Штаты больше не являются той страной, которая готова терпеть "сумасшедшие высказывания" о смерти и жестокости. Трамп призвал Роухани впредь быть осторожнее.
Ранее глава Ирана посоветовал американскому руководству "не играть с огнем".
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