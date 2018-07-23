Гигантский Трамп-цыпленок плывет вдоль побережья Сан-Франциско

Гигантская надувная фигура цыпленка, одетого в тюремную робу с номером 00045 и очень похожего на президента США Дональда Трампа, в воскресенье вышла в плавание вдоль побережья Сан-Франциско.

Номер 00045 на тюремной робе Трампа-цыпленка означает, что Трамп является 45-м по счету американским президентом. Надувная фигура высотой 10 метров установлена на корабле, который накануне отплыл от Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Совершив плавание вдоль побережья, корабль с Трампом-цыпленком вернется в пункт отправления.

Эта надувная фигура была изготовлена в Китае на заказ специально для протестной кампании Trump Chicken («Трамп-цыпленок») в качестве символа протестного движения. Впервые надувной «Трамп-цыпленок» появился на протестном марше в Сан-Франциско в апреле прошлого года и с тех пор успел принять участие в целом ряде протестных акций.

Тем не менее, на сайте протестной кампании утверждается, что «любое сходство между заключенным 00045 и президентом США является чистой случайностью». Несмотря на то, что новый этап протестной кампании проходит под лозунгом «Отправим президента-цыпленка в тюрьму», любое сравнение надувной фигуры с Трампом называется «самой фальшивой из фейковых новостей», сообщает М24.