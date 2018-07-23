Госсекретарь США сравнил правительство Ирана с мафией
23 июля 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майк Помпео жестко раскритиковал политику Ирана, заявив, что власти этой страны не пресекают коррупцию и нарушают права человека. Он также сравнил иранское правительство с мафией.
Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты не боятся противостоять этому режиму и готовы сделать это на самом высоком уровне, передает РИА "Новости".
Чтобы подкрепить свои обвинения, госсекретарь привел данные о компаниях, которыми располагают иранские руководители. Также он указал на состояния, которыми обладают политики данной страны. По мнению Майка Помпео, подобные факты говорят о невероятной коррупции в тех условиях, когда обычные иранцы вынуждены сводить концы с концами, поскольку не могут найти работу.
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