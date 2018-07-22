В составленный агентством Bloomberg рейтинг вошли десять стран, которые позволяют людям приобрести гражданство без долгих бюрократических церемоний – достаточно прямых инвестиций.

В настоящее время в мире около 35 стран, предоставляющих гражданство или вид на жительство в обмен на прямые инвестиции в экономику страны либо покупку недвижимости. Но в рейтинг вошли только десять стран, причем восемь из них являются офшорными зонами.

Дороже всего обходится австрийское гражданство. Власти страны готовы расщедриться на австрийский паспорт для того, кто вложит в бизнес или недвижимость в Австрии не менее чем 23,75 миллиона долларов. Причем еще треть от этой суммы следует заложить на налоги. Зато информацию о предоставлении австрийского гражданства можно сохранить в тайне – она не разглашается.

На втором месте в списке – Кипр, несмотря на то, что его запросы в десять раз скромней австрийских. Здесь человеку достаточно инвестировать 2,375 миллиона долларов, чтобы получить гражданство.

Третье место заняла Мальта. Объем инвестиций – 1,065 миллиона долларов, и мальтийский паспорт у вас в кармане. Следом идут куда более скромные Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис. И замыкают десятку Сент-Люсия, Доминика и Антигуа и Барбуда – за свое гражданство они «просят» всего лишь по сто тысяч долларов.

Составители рейтинга отметили, что в Турции и Черногории наиболее лояльное отношение к переселенцам. В Турции достаточно приобрести любую недвижимость, чтобы получить вид на жительство, а в Черногории – купить дом, квартиру, офис или бизнес, сообщает RG.