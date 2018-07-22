Россия поставила в Армению вооружение на $200 млн

Вооруженные силы Армении получили от России современное вооружение в рамках кредитного соглашения на 200 миллионов долларов, заявил сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Современное российское вооружение полностью поставлено в рамках кредита на 200 млн долларов. Некоторые виды этого вооружения еще даже не находятся на вооружении российской армии», - отметил глава оборонного ведомства Армении.

В числе закупленного Арменией у России вооружения – установки РСЗО «Смерч» и боеприпасы к ним, ЗРК «Игла-С» и ракеты к ним, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.

Соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита на приобретение военной продукции российского производства было подписано между Россией и Арменией в июне 2015 года. Кредит выдан под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Армения может использовать его для финансирования до 90% стоимости каждого контракта, сообщает РИА Новости.