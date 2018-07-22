Украинская националистка Ирина Фарион припомнила жителям Хорватии их «историческое украинское прошлое» и упрекнула в пренебрежении к своим соотечественникам: «Даже хорваты нас посылают…»

Бывший депутат Верховной рады Украины, известная своими националистическими взглядами и скандальными высказываниями, Ирина Фарион рассказала в телеэфире, что сейчас ее родина переживает не лучшие времена. И причиной плачевного положения страны являются не только внутренние проблемы, но и международная политическая обстановка. Но и это, по ее словам, еще не самое страшное.

«Самое страшное – пренебрежительное отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине». Даже хорваты нас посылают», - посетовала Фарион в интервью.

Ирина Фарион не преминула напомнить «посылающим украинцев» хорватам, что на Балканы они переселились в свое время из Западной Украины. И не только историческое прошлое у украинцев и хорватов общее, но и названием своим хорваты обязаны украинцам, утверждает экс-нардеп.

«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя. Он рассказывает, что этноним «хорваты» произошел от нашего Хорива», - пообещала Фарион. А вот классические, не новоукраинские, филологи считают, что название страны восходит к древнеиранскому слову, обозначающему «страж скота», сообщает РИА Новости.