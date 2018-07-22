Лживые СМИ принизили "великолепную встречу с Путиным", заявил Трамп
22 июля 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал «лживые американские СМИ», которые пытаются принизить его «великолепную встречу с Путиным» и тем самым делают хуже своей стране.
«У меня состоялась великолепная встреча с Путиным. И лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Очень плохо для нашей страны!», - заявил Трамп в своем твиттере.
Американский лидер уже неоднократно обрушивался с критикой на «лживые СМИ», которые пишут «фейковые новости». Сейчас, когда после российско-американского саммита в Хельсинки либеральная пресса Соединенных Штатов пытается преподнести эти переговоры в негативном свете, Дональд Трамп особенно яростно отстаивает свою позицию о необходимости продолжения контактов с Россией, сообщает ТАСС.
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