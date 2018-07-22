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ВСУ сформировали группу снайперов для ликвидации неугодных лидеров нацбатальонов
Расстрелы будут сваливать на бойцов ДНР
22 июля 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики узнала о создании Вооруженными силами Украины снайперской группы, в которую для уничтожения неугодных Киеву лидеров националистических
батальонов сотрудники Службы безопасности Украины и полка специального назначения.
В специальной группе порядка 30 человек. Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов отметил, что Киев будет обвинять в усилении снайперской активности самопровозглашенную республику.
По словам Бессонова, после осуществления закупки вооружения и оборудования теперь следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров нацбатальонов с обвинением ДНР в усилении снайперской активности", — сообщает РИА Новости.
С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это третья попытка Украины и Донбасса прекратить огонь с начала года.
Предыдущие - "новогоднее" и "пасхальное" перемирия - ничем хорошим не завершились.
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