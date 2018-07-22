ВСУ сформировали группу снайперов для ликвидации неугодных лидеров нацбатальонов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики узнала о создании Вооруженными силами Украины снайперской группы, в которую для уничтожения неугодных Киеву лидеров националистических

батальонов сотрудники Службы безопасности Украины и полка специального назначения. ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

В специальной группе порядка 30 человек. Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов отметил, что Киев будет обвинять в усилении снайперской активности самопровозглашенную республику.

По словам Бессонова, после осуществления закупки вооружения и оборудования теперь следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров нацбатальонов с обвинением ДНР в усилении снайперской активности", — сообщает РИА Новости.

С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это третья попытка Украины и Донбасса прекратить огонь с начала года.

Предыдущие - "новогоднее" и "пасхальное" перемирия - ничем хорошим не завершились.