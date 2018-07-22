Борис Джонсон возглавил рейтинг политиков, способных осуществить Brexit

Почти 40% британцев уверены, что бывший министр иностранных дел Борис Джонсон справится с выходом Великобритании из Европейского союза лучше, чем действующий премьер-министр Тереза Мэй.

Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованные в британской прессе. Так, кандидатуру Бориса Джонсона поддержали 38% сторонников крупнейших политических сил Великобритании – консерваторов и лейбористов. Респонденты выразили уверенность, что он справится с выходом страны из ЕС лучше, чем Тереза Мэй.

В последнее время в британском обществе растет число недовольных действиями премьера и ее инициативами по Brexit. 38% опрошенных выразили готовность проголосовать за новую партию, которая придерживалась бы жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза. Оставшиеся 24% участников опроса и вовсе готовы отдать голоса за ультраправую партию антимигрантского и антиисламкого направления, сообщает ТАСС.