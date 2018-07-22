Порошенко: флаг Украины будет поднят в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко в воскресенье, 22 июля, сделал резонансное заявление. Политик выразил уверенность в том, что сине-желтый флаг Украины будет поднят во всех населенных пунктах Донбасса.

На своей страничке в социальной сети Facebook президент Украины подчеркнул, что именно в эти дни четыре год назад "мужественные украинские защитники" вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное и освободили эти города от "российских наемников", передает РИА "Новости".

Петр Порошенко убежден, что в будущем все города Донецкой и Луганской областей также будут поднимать исключительно украинские флаги.