Около 400 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна

Из-за разгула стихии власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек с территории Шанхая, провинций Чжэцзян и Цзянсу. На побережье острова Чунмин сегодня обрушился десятый за год тайфун.

В эпицентре шторма скорость порывов ветра достигала 100 километров в час. Согласно последней информации, в ходе тайфуна "Ампил" ни один человек не пострадал, передает агентство Синьхуа.

Специалисты отмечают, что это третий тайфун с 1949 года, который затрагивает непосредственно Шанхай. В настоящий момент "Ампил" продвигается вглубь материка по направлению к провинции Шаньдун, жителей которой уже предупредили о грядущей непогоде.