Около 400 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна
22 июля 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за разгула стихии власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек с территории Шанхая, провинций Чжэцзян и Цзянсу. На побережье острова Чунмин сегодня обрушился десятый за год тайфун.
В эпицентре шторма скорость порывов ветра достигала 100 километров в час. Согласно последней информации, в ходе тайфуна "Ампил" ни один человек не пострадал, передает агентство Синьхуа.
Специалисты отмечают, что это третий тайфун с 1949 года, который затрагивает непосредственно Шанхай. В настоящий момент "Ампил" продвигается вглубь материка по направлению к провинции Шаньдун, жителей которой уже предупредили о грядущей непогоде.
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