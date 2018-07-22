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Власти Британии планируют заключить сделку по Brexit в октябре

22 июля 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Британии планируют заключить сделку по Brexit в октябре
фото: pixabay.com

Британский министр по вопросам выхода страны из Европейского Союза Доминик Рабб высказался о сроках заключения сделки по Brexit. Предполагается, что соглашение будет подписано в октябре текущего года.

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Рабб подчерекнул, что амбиции правительства Британии, его усилия, а также прагматичный подход должны позволить довести переговоры по выходу страны из ЕС до успешного финала.

Как сообщает Би-би-си, ссылаясь на слова министра, Соединенное Королевство рассчитывает заключить с Евросоюзом соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее Доминик Рабб утверждал, что Лондон не намерен платить ЕС 51 миллиард долларов "отступных", если стороны не смогут прийти к единому знаменателю в вопросах торгового соглашения.

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