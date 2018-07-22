Советник Рейгана высказалась о приглашении Путина в Вашингтон
22 июля 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси высказалась о приглашении российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Ранее стало известно, что глава РФ может посетить Штаты осенью.
По словам Мэсси, приглашение Путина в Вашингтон является новым этапом переговоров и хорошим шагом для развития российско-американских отношений.
Как отмечает РИА "Новости", советник экс-президента США добавила, что не может предсказать исход переговоров в столице Штатов, однако она полагает, что Дональд Трамп двигается в правильном направлении. "Пришло время американцам увидеть Путина", – заключила Сюзан Мэсси.
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