Советник Рейгана высказалась о приглашении Путина в Вашингтон

Советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси высказалась о приглашении российского лидера Владимира Путина в Вашингтон. Ранее стало известно, что глава РФ может посетить Штаты осенью.

По словам Мэсси, приглашение Путина в Вашингтон является новым этапом переговоров и хорошим шагом для развития российско-американских отношений.

Как отмечает РИА "Новости", советник экс-президента США добавила, что не может предсказать исход переговоров в столице Штатов, однако она полагает, что Дональд Трамп двигается в правильном направлении. "Пришло время американцам увидеть Путина", – заключила Сюзан Мэсси.