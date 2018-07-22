"Вы пожалеете об этом": глава Ирана советует Трампу не играть с огнем

Иранский лидер Хасан Роухани посоветовал президенту США Дональду Трампу "не играть с огнем" и не дразнить Тегеран. Соответствующее высказывание политик допустил в рамках встречи с дипломатами.

Роухани подчеркнул, что иранцы являются благородным народом и гарантируют полную безопасность водной артерии в своем регионе в течение всей истории, передает РИА "Новости". Он также добавил, что Иран ни с кем не воюет и посоветовал Трампу перестать дразнить руководство страны. "Вы пожалеете об этом", – заключил Роухани.

Ранее в Госдепе сообщили, что Вашингтон намерен убедить своих союзников не закупать больше нефть у Ирана. Более того, американские власти готовы вводить новые санкции против государств, которые будут приобретать у Тегерана "черное золото".