"Вы пожалеете об этом": глава Ирана советует Трампу не играть с огнем
22 июля 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Иранский лидер Хасан Роухани посоветовал президенту США Дональду Трампу "не играть с огнем" и не дразнить Тегеран. Соответствующее высказывание политик допустил в рамках встречи с дипломатами.
Роухани подчеркнул, что иранцы являются благородным народом и гарантируют полную безопасность водной артерии в своем регионе в течение всей истории, передает РИА "Новости". Он также добавил, что Иран ни с кем не воюет и посоветовал Трампу перестать дразнить руководство страны. "Вы пожалеете об этом", – заключил Роухани.
Ранее в Госдепе сообщили, что Вашингтон намерен убедить своих союзников не закупать больше нефть у Ирана. Более того, американские власти готовы вводить новые санкции против государств, которые будут приобретать у Тегерана "черное золото".
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