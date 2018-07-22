Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон в воскресенье сообщил об эвакуации из Сирии активистов "Белых касок" и членов их семей. Это произошло по просьбе США, европейских стран и Канады.

Согласно последним сообщениям СМИ, в рамках ночной операции из Сирии были вывезены около 800 членов "Белых касок". Вероятно, они сейчас находятся на территории Иордании, передает РИА "Новости".

Ранее об эвакуации сотрудников "сирийской гражданской организации" сообщили израильские военнослужащие, отметившие, что жизням этих людей угрожает серьезная опасность. Напомним, военные не говорили, что речь идет именно об активистах "Белых касок".