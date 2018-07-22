//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле
- Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала свадьбу певца
- Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена
- 54-летняя жена Игоря Крутого продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Израиль сообщил об эвакуации из Сирии 800 членов "Белых касок"
22 июля 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон в воскресенье сообщил об эвакуации из Сирии активистов "Белых касок" и членов их семей. Это произошло по просьбе США, европейских стран и Канады.
Согласно последним сообщениям СМИ, в рамках ночной операции из Сирии были вывезены около 800 членов "Белых касок". Вероятно, они сейчас находятся на территории Иордании, передает РИА "Новости".
Ранее об эвакуации сотрудников "сирийской гражданской организации" сообщили израильские военнослужащие, отметившие, что жизням этих людей угрожает серьезная опасность. Напомним, военные не говорили, что речь идет именно об активистах "Белых касок".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Косачев считает поправки в японском законе о Курилах "крайне неудачными"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Криминал
Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом
Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле
//Новости партнеров
//Общество
"Надеюсь, так вы не будете выглядеть никогда". Жуткий визажист взрывает Интернет
//Спорт
У «Зенита» появилась игра. «Интер»(Милан) - «Зенит»( Санкт-Петербург ) 3:3
//В мире
Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины
На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых
Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена
//Новости Redtram
//Политика
//В мире
//В мире
Самолет ВВС Великобритании вновь был замечен у российской границы
//Политика
Украинский политолог: референдум может быть только по вопросу покаяния
В Свердловской области пять человек погибли в ДТП, среди них дети
//В мире
Служба безопасности Трампа "очень внимательно" проверила подаренный Путиным мяч
//Здоровье
Специалисты рассказали, как снизить риск заболевания раком груди
//В мире
//В мире
Для спасения мужчины от агрессивного козла пришлось задействовать вертолет
//Общество
Сергей Карякин рассказал, что конфликт между ним и Каспаровым завершен
Самовоспламеняющиеся чипсы пришлось утопить после второго пожара на заводе США
//Общество
В ФСБ подсчитали: мобильная связь подорожает на 10% из-за «закона Яровой»