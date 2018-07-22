Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон

В воскресенье, 22 июля, глава национальной разведки США Дэниэл Коутс прокомментировал свою реакцию на намерение Белого дома пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон грядущей осенью.

Коутс ранее очень удивился, узнав о подобных планах американского лидера. Он несколько раз попросил повторить, что именно собирается сделать Дональд Трамп, а затем заявил, что "это будет нечто особенное".

Теперь глава нацразведки Штатов уверяет, что журналисты неправильно истолковали его поведение в рамках прямого эфира. Дэниэл Коутс утверждает, что такая реакция не является неуважением по отношению к президенту США или же критикой его действий, передает телеканал CNBC.