Глава разведки США высказался о своей реакции на приглашение Путина в Вашингтон
22 июля 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 22 июля, глава национальной разведки США Дэниэл Коутс прокомментировал свою реакцию на намерение Белого дома пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон грядущей осенью.
Коутс ранее очень удивился, узнав о подобных планах американского лидера. Он несколько раз попросил повторить, что именно собирается сделать Дональд Трамп, а затем заявил, что "это будет нечто особенное".
Теперь глава нацразведки Штатов уверяет, что журналисты неправильно истолковали его поведение в рамках прямого эфира. Дэниэл Коутс утверждает, что такая реакция не является неуважением по отношению к президенту США или же критикой его действий, передает телеканал CNBC.
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