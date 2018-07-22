Названы самые высокооплачиваемые музыканты планеты
22 июля 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты проанализировали последние данные и составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. Список, состоящий из пятидесяти артистов, опубликовало американское издание Billboard.
На первом месте рейтинга оказалась группа U2, которая в прошлом году заработала 54,4 миллиона евро, причем основная часть была получена от гастролей.
Как уточняет Billboard, на второй строчке разместился кантри-певец Гарт Брукс, доход которого составил 52,2 миллиона долларов, а на третьей — Metallica с 43,2 миллиона долларов.
Известно, что в первую десятку попали Бруно Марс с 40,7 миллиона долларов, Эд Ширан, заработавший 31,3 миллиона, Леди Гага с 29,7 миллиона, а также Билли Джоэл, Guns N' Roses, экс-гитарист группы Pink Floyd Роджер Уотерс и Coldplay.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес