Названы самые высокооплачиваемые музыканты планеты

Специалисты проанализировали последние данные и составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов планеты. Список, состоящий из пятидесяти артистов, опубликовало американское издание Billboard.

На первом месте рейтинга оказалась группа U2, которая в прошлом году заработала 54,4 миллиона евро, причем основная часть была получена от гастролей.

Как уточняет Billboard, на второй строчке разместился кантри-певец Гарт Брукс, доход которого составил 52,2 миллиона долларов, а на третьей — Metallica с 43,2 миллиона долларов.

Известно, что в первую десятку попали Бруно Марс с 40,7 миллиона долларов, Эд Ширан, заработавший 31,3 миллиона, Леди Гага с 29,7 миллиона, а также Билли Джоэл, Guns N' Roses, экс-гитарист группы Pink Floyd Роджер Уотерс и Coldplay.