Человек захватил заложников в одном из магазинов Лос-Анджелеса, есть жертва

Молодой житель США в минувшую субботу захватил заложников в продуктовом магазине Trader Joe's в Лос-Анджелесе. Согласно последней информации полиции, в результате случившегося погиб один человек.

Американец около трех часов удерживал в заложниках несколько десятков человек, затем застрелил женщину и добровольно сдался полиции, передает ТАСС.

Известно, что изначально в Trader Joe's находились около 50 покупателей и сотрудников магазина. Некоторым удалось сбежать или спрятаться, а кого-то злоумышленник и вовсе отпустил. Уточняется также, что впоследствии человек, захвативший заложников, попросил у переговорщиков наручники и сам надел их на себя.