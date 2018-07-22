Министр экономики Франции сообщил о старте торговой войны между Евросоюзом и США

Глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр сделал в минувшую субботу резонансное заявление. По словам политика, между ЕС и Соединенными Штатами Америки началась торговая война.

Ле Мэр в рамках заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе подчеркнул, что торговая война стала реальностью. Более того, по словам главы французского ведомства, она рискует распространиться на весь мир.

Как сообщает агентство Europa Press, Ле Мэр призывает руководство США вернуться к здравому смыслу и начать диалог, без которого Еврокомиссии не удастся сделать встречные предложения.

Политик уточнил, что если Вашингтон введет на европейские товары новые пошлины, то ЕС придется принять ответные меры.