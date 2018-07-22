В Италии назвали сумму ущерба от антироссийских санкций

Бывший итальянский сенатор Роберто Мура в ходе встречи с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым рассказал, какую сумму потеряла Италия из-за антироссийских санкций. Цифры оказались весьма большими.

По словам политика, его страна ежедневно несет убытки в размере 7 миллионов евро. Кроме того, с момента введения санкций, в Италии были упразднены 10 тысяч рабочих мест, вследствие чего ограничения в отношении России являются огромной проблемой и для официального Рима, передает РИА "Новости".

Мура отметил важность встречи с Рамзаном Кадыровым, поскольку итальянская сторона хочет построить с Россией хорошие отношения.