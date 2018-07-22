Эквадор планирует вскоре выдать Ассанжа британским властям

Эквадор в ближайшее время намерен выдать британским властям основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

В сообщении на своей официальной страничке в соцсети Twitter Симоньян подчеркнула, что подобная информация поступила от источников. Она добавила, что как никогда рассчитывает на ошибочность этих сообщений.

Маргарита Симоньян также уточнила, что глава Эквадора Ленин Морено на будущей неделе намерен посетить Соединенное Королевство.