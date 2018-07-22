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Самолет ВВС Великобритании вновь был замечен у российской границы
22 июля 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье стало известно, что у границ России было вновь зафиксировано британское воздушное судно. Речь идет о самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1.
Согласно последним сообщениям, данный летательный аппарат провел разведку у черноморского побережья РФ в Краснодарском крае и Республике Крым. Об этом сообщается сегодня на страничке мониторингового ресурса Plane Radar в социальной сети Twitter.
Отметим, что 14 июля этот же самолет уже выполнял такой разведывательный маршрут.
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