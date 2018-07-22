Самолет ВВС Великобритании вновь был замечен у российской границы

Утром в воскресенье стало известно, что у границ России было вновь зафиксировано британское воздушное судно. Речь идет о самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1.

Согласно последним сообщениям, данный летательный аппарат провел разведку у черноморского побережья РФ в Краснодарском крае и Республике Крым. Об этом сообщается сегодня на страничке мониторингового ресурса Plane Radar в социальной сети Twitter.

Подчеркивается, что британский самолет с бортовым номером ZJ691 поднялся в воздух с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11 по московскому времени. Уже к 16:07 воздушное судно завершило миссию.

Отметим, что 14 июля этот же самолет уже выполнял такой разведывательный маршрут.