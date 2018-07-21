"Самая горячая" бабушка боится, что грудь 6 размера ее убьет

Грудные импланты шестого размера отравляют жизнь сексуальной бабушке из Австралии по имени Джина Стюарт. 47-летняя Джина является мамой четверых детей и бабушкой. У нее очаровательная внучка.

Вроде бы живи и радуйся. Но Джина пишет в Instagram, что грудь с каждым днем ускоряет ее приближение к смерти. 10 лет назад женщина стала обладательницей бюста шестого размера, за который она заплатила 7 тысяч долларов. Теперь Стюарт мучают вечная усталость, стали выпадать волосы, начались панические атаки и ее частенько тошнит. "Я чувствую, что умираю каждый день", - пишет Джина.

Женщина стала известна после участия в конкурсе, участницами которого являются юные красавицы. Стюарт завоевала двенадцатое место.