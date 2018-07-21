Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В рейтинге числятся десять государств.

Самым дешевым оказалось гражданство Сент-Люсии, Доминики и Антигуа и Барбуды. Для получения гражданства нужно вложить в местную экономику 100 тысяч долларов. Самой "дорогой" страной признана Австрия - для получения гражданства там придется заплатить почти 24 миллиона долларов.

На Кипре нужно потратить $2,375 млн. Для получения паспорта на Мальте потребуется $1,065 млн.