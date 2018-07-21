Футбольный мяч, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, проверили на наличие шпионского оборудования и другие приспособления, представляющие угрозу безопасности. Путин и Трамп обменялись подарками: мяч, майка и шайба

Отмечается, что все полученные главой Белого дома подарки проходят проверки. Как подчеркнул глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс, "мяч был исследован очень внимательно".

Ранее сенатор США Линдси Грэм посчитал необходимым проверить на наличие прослушивающих устройств футбольный мяч. Как он написал в Twitter.Грэм никогда бы не допустил, чтобы этот подарок попал в Белый дом.