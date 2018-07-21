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Служба безопасности Трампа "очень внимательно" проверила подаренный Путиным мяч
21 июля 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный мяч, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу, проверили на наличие шпионского оборудования и другие приспособления, представляющие угрозу безопасности.
Отмечается, что все полученные главой Белого дома подарки проходят проверки. Как подчеркнул глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс, "мяч был исследован очень внимательно".
Ранее сенатор США Линдси Грэм посчитал необходимым проверить на наличие прослушивающих устройств футбольный мяч. Как он написал в Twitter.Грэм никогда бы не допустил, чтобы этот подарок попал в Белый дом.
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